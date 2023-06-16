Ракетный обстрел в Донецкой области: один погибший и семеро раненых

В четверг, 18 мая, в Донецкой области произошло ракетный обстрел рашистами, в результате которого один человек погиб, а семеро были ранены.
Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила о происшествии.
По данным следствия, российские оккупанты, возможно, используя зенитно-ракетные комплексы "С-300", реактивную систему залпового огня "Смерч" и ствольную артиллерию, обстреляли населенные пункты на севере Донецкой области.
Предварительные данные указывают на применение осколочно-фугасной авиабомбы ФАБ-250 для атаки на гражданские объекты и жилую застройку. В городе Константиновка 58-летний мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в его частный дом.
Еще семеро мирных жителей, возрастом от 29 до 75 лет, получили ранения в городах Авдеевка, Торецк и Часов Яр. Их доставили в медицинские учреждения с различной степенью тяжести.
В результате инцидента пострадали и жилые дома, больничные корпуса, хозяйственные постройки, а также фасады торговых заведений, автомобили и дорожное полотно.
Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила о происшествии.
По данным следствия, российские оккупанты, возможно, используя зенитно-ракетные комплексы "С-300", реактивную систему залпового огня "Смерч" и ствольную артиллерию, обстреляли населенные пункты на севере Донецкой области.
Предварительные данные указывают на применение осколочно-фугасной авиабомбы ФАБ-250 для атаки на гражданские объекты и жилую застройку. В городе Константиновка 58-летний мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в его частный дом.
Еще семеро мирных жителей, возрастом от 29 до 75 лет, получили ранения в городах Авдеевка, Торецк и Часов Яр. Их доставили в медицинские учреждения с различной степенью тяжести.
В результате инцидента пострадали и жилые дома, больничные корпуса, хозяйственные постройки, а также фасады торговых заведений, автомобили и дорожное полотно.
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