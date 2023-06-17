Ракетный обстрел Херсона: число пострадавших возросло

Сообщается, что в результате дневного обстрела Херсона пострадали уже 23 человека, среди которых трое детей. Эта информация была подтверждена Офисом президента.
Все пострадавшие были доставлены в местные больницы для медицинской помощи. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в то время как остальные получили средние или легкие травмы.
Согласно доступным данным, в 13:00 часов сегодня российские военные осуществили обстрел жилых районов Херсона.
Атаки были сосредоточены в Таврическом микрорайоне, Корабельном районе и центральной части города.
В результате обстрела были повреждены медицинское учреждение, детский сад, супермаркет, жилые дома, автомобили и линии электропередач.
Все пострадавшие были доставлены в местные больницы для медицинской помощи. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в то время как остальные получили средние или легкие травмы.
Согласно доступным данным, в 13:00 часов сегодня российские военные осуществили обстрел жилых районов Херсона.
Атаки были сосредоточены в Таврическом микрорайоне, Корабельном районе и центральной части города.
В результате обстрела были повреждены медицинское учреждение, детский сад, супермаркет, жилые дома, автомобили и линии электропередач.
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