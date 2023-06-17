Ракетный обстрел Херсона: число пострадавших возросло

18:23 16 июня Киев, Украина

Сообщается, что в результате дневного обстрела Херсона пострадали уже 23 человека, среди которых трое детей. Эта информация была подтверждена Офисом президента.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы для медицинской помощи. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в то время как остальные получили средние или легкие травмы.

Согласно доступным данным, в 13:00 часов сегодня российские военные осуществили обстрел жилых районов Херсона.

Атаки были сосредоточены в Таврическом микрорайоне, Корабельном районе и центральной части города.

В результате обстрела были повреждены медицинское учреждение, детский сад, супермаркет, жилые дома, автомобили и линии электропередач.