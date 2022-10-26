Ракетный обстрел Днепра: среди погибших – беременная женщина

10:12 26 октября Киев, Украина

Ночью российские войска ударили по Днепру , в очередной раз попав по гражданским объектам, в результате чего погибли два человека и еще четверо получили ранения.



Об этом сообщили заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .



В результате удара по Днепру уничтожен комплекс зданий Об этом сообщили заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .В результате удара по Днепру уничтожен комплекс зданий АЗС: автозаправочные колонки, автомойку, шиномонтаж и два автомобиля. Еще один автомобиль поврежден. Также частично разрушены магазин и операторская.

“российская ракета, прилетевшая в Днепр, убила двух человек. По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых” , – написал Резниченко.

В то же время Тимошенко написал, что среди двух погибших человек была беременная женщина. Второй погибший – оператор автомойки.



Кроме того, россияне снова атаковали Никопольщину. Они накрыли огнем из "Градов" Красногригорьевскую общину. Люди не пострадали.



Есть разрушение, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают.



Резниченко добавил, что военные из воздушного командования "Восток" сбили дрон-камикадзе "Shashed-136" в небе над Никопольщиной.