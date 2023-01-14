Ракетные удары по Киеву и Харькову: есть жертвы и попадания в инфраструктуру

10:45 14 января Киев, Украина

В результате ракетной атаки рф на Киев зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. Об этом 14 января сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Предварительная информация. Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы". Данные уточняются, ждите официальную информацию", - уточнили в КГВА.

Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. Обошлось без пострадавших.

Напомним, утром в субботу мэр столицы Виталий Кличко заявил о взрывах в Днепровском районе.

"Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в Telegram.

Кроме того, войска рф нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Предварительно зафиксировано два "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе. На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наявность пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.

Глава ОВА добавил, что в течение минувших суток оккупанты продолжали обстреливать мирное население городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

"Под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Стрелечья, Огурцово и другие населенные пункты. В результате обстрела из РСЗО пгт Двуречная Купянского района повреждены частные дома. Погибли две женщины, еще одна получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести", - подчеркнул Синегубов.

Кроме того, в Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и женщина 49 лет.