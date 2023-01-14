Ракетные удары по Киеву и Харькову: есть жертвы и попадания в инфраструктуру

В результате ракетной атаки рф на Киев зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. Об этом 14 января сообщили в Киевской городской военной администрации.
"Предварительная информация. Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы". Данные уточняются, ждите официальную информацию", - уточнили в КГВА.
Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. Обошлось без пострадавших.
Напомним, утром в субботу мэр столицы Виталий Кличко заявил о взрывах в Днепровском районе.
"Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в Telegram.
Кроме того, войска рф нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Предварительно зафиксировано два "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе. На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наявность пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.
Глава ОВА добавил, что в течение минувших суток оккупанты продолжали обстреливать мирное население городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
"Под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Стрелечья, Огурцово и другие населенные пункты. В результате обстрела из РСЗО пгт Двуречная Купянского района повреждены частные дома. Погибли две женщины, еще одна получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести", - подчеркнул Синегубов.
Кроме того, в Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и женщина 49 лет.
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