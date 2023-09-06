Ракетные атаки в Донецкой области: 4 мирных жителей погибли и 7 получили ранения

13:05 16 августа Киев, Украина

В результате обстрелов населенных пунктов в Донецкой области четверо мирных жителей погибли и семеро получили ранения, сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.



На горловском направлении были обстреляны Торецкая громада и Константиновка. В Торецкой громаде в Северном ранены два человека, повреждены пять домов и админздание; в Дружбе поврежден дом. По Константиновке враг выпустил четыре залпа из Смерчей - повреждены девять домов, газопровод и две линии электропередач.



На лисичанском направлении в Северске один человек погиб и трое ранены, разрушено админздание, повреждены два дома. В Лиманской громаде один человек погиб в Ямполе и один ранен в Торском.



На волновахском направлении повреждено хозяйственное сооружение в Богоявленке, российские оккупанты обстреляли Максимовку и Угледар.



Также глава ОГА рассказал, что на донецком направлении утром россияне обстреляли из танков две улицы Авдеевки. В Кураховской громаде из Ураганов обстреляно сельхозпредприятие.