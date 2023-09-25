Ракетная атака в Одессе: пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО

13:19 25 сентября Киев, Украина

В ночь на 25 сентября Одессу потрясла массированная ракетная и беспилотная атака со стороны россии, в результате которой пострадали несколько значимых объектов в городе, включая здание морского вокзала и исторические ценности, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



По информации, представленной местными властями в понедельник, атака нанесла серьезные повреждения Морвокзалу и некоторым объектам в историческом центре Одессы, которые имеют статус охранной зоны ЮНЕСКО.



В результате атаки пострадала одна гражданская женщина, которой была предоставлена медицинская помощь.



Офис генерального прокурора Украины сообщил о повреждениях объектов припортовой инфраструктуры, зернохранилищ, складских помещений частного предприятия и нескольких частных домов за пределами Одессы. Особенно существенные разрушения были зафиксированы на морском вокзале и соседнем отеле.



Власти начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в соответствии с уголовным кодексом Украины. Данные о пострадавших продолжают уточняться, а также проводится разбор обломков для установления полного объема разрушений и повреждений.