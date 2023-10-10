Ракетная атака на Великий Бурлук: трое раненых на Харьковщине

12:02 10 октября Киев, Украина

Утром 10 октября войска рф выпустили ракеты по поселку Великий Бурлук на Харьковщине, и три жителя получили ранения.



Об этом объявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



По его словам, согласно предварительной информации, атака была совершена с использованием ЗРК С-300.

"В результате атаки пострадали две женщины в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина. Медики на месте оказывают им необходимую помощь. Экстренные службы работают на месте происшествия", - отметил глава региона.

За прошедшие сутки российские оккупанты также нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района. Были зафиксированы повреждения домов и линий электропередачи, однако, к счастью, не было раненых.