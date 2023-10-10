Ракетная атака на Великий Бурлук: трое раненых на Харьковщине

Утром 10 октября войска рф выпустили ракеты по поселку Великий Бурлук на Харьковщине, и три жителя получили ранения.
Об этом объявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, согласно предварительной информации, атака была совершена с использованием ЗРК С-300.
Об этом объявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, согласно предварительной информации, атака была совершена с использованием ЗРК С-300.
За прошедшие сутки российские оккупанты также нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района. Были зафиксированы повреждения домов и линий электропередачи, однако, к счастью, не было раненых.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии