Ракетная атака на столицу: погибли три человека, среди которых ребенок

09:45 01 июня Киев, Украина

В ночь на 1 июня рашисты нанесли ракетный удар по Киеву , в результате обстрелов оккупантов погибли 3 человека, в том числе один ребенок, 12 человек получили ранения.

Все трое погибших — в Деснянском районе. Среди них ребенок 2012 года рождения. Еще десять человек ранены, в том числе ребенок. Обломки ракеты повредили местную поликлинику. Также при падении обломков взрывом выбило окна в близлежащем доме. Зафиксировано падение обломков на участковый пункт полиции, две школы (выбитые окна и двери), детский сад (взрывной волной вынесло окна).

Мужчина, потерявший жену из-за вражеского обстрела рассказал в Деснянском районе, что укрытие поликлиники, куда направлялась его супруга с ребенком было закрыто.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело", — сообщил мужчина.

Мужчина, находившийся на месте трагедии, говорит, что охранник бомбоубежища сам закрылся внутри укрытия, в него стучали женщины с детьми, а он их не пустил. По словам свидетеля, мужчина был нетрезв.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу находящихся на карте города укрытий и должны работать", — подчеркнул Кличко.

В Днепровском районе двое пострадавших. В одном из домов жилого сектора в результате падения обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.



Кроме того, повреждено административное здание, припаркованы автомобили (несколько единиц сгорели). Зафиксировано падение обломков во

дворах домов, на проезжей части, в зеленых зонах.

В Дарницком районе информация о пострадавших отсутствует.



В одном из жилых домов из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.



Зафиксировано повреждение трубопровода горячего водоснабжения и разрушение на первом этаже нежилого здания, а также падение обломков во дворах домов на проезжей части.