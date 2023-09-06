Ракетная атака на Одессу: силы ПВО и Морская охрана успешно отразили удар

11:47 30 августа Киев, Украина

В ночь на 30 августа российские войска предприняли попытку нанести ракетный удар по Одессе. Однако силы ПВО и Морской охраны успешно отразили атаку.



Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в небе над Черным морем было сбито восемь российских крылатых ракет.