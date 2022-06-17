Ракетная атака на Харьковщине: ранены три человека

В результате ракетной атаки российских захватчиков по Первомайскому Харьковской области три человека получили ранения.
Об этом сообщили в telegram-канале Национальной полиции в Харьковской области.
Об этом сообщили в telegram-канале Национальной полиции в Харьковской области.
Российские оккупационные войска запустили ракеты около 10:10 по местному коммунальному заведению в Первомайском. Ранения получили сотрудники учреждения, которые находились в помещении – одна женщина и двое мужчин.
Пострадавших госпитализировали. Двое раненых мужчин находятся в операционной без сознания – за их жизнь борются врачи. Женщина с травмами находится в контактном состоянии.
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