Ракетная атака на Харьковщине: ранены три человека

19:39 17 июня Киев, Украина

В результате ракетной атаки российских захватчиков по Первомайскому Харьковской области три человека получили ранения.

Об этом сообщили в telegram-канале Национальной полиции в Харьковской области.
"Днем 17 июня военные вражеской армии нанесли удар по городу Первомайскому.

В результате обстрела пострадали три человека.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и эксперты", - говорится в сообщении Нацполиции.

Российские оккупационные войска запустили ракеты около 10:10 по местному коммунальному заведению в Первомайском. Ранения получили сотрудники учреждения, которые находились в помещении – одна женщина и двое мужчин.

Пострадавших госпитализировали. Двое раненых мужчин находятся в операционной без сознания – за их жизнь борются врачи. Женщина с травмами находится в контактном состоянии.