Райсовет Киевской области присвоил земли бывшей типографии

11:25 12 Январь Киев, Украина

Шевченковская окружная прокуратура Киева через суд требует отмены решений о государственной регистрации права собственности на земельные участки коммунальной собственности в Святошинском районе столицы, право собственности на которые незаконно перешло одному из райсоветов Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Так, во время осуществления процессуального руководства в уголовном производстве окружная прокуратура установила, что одним из районных советов Киевской области с нарушением требований закона оформлено за собой право собственности на земельные участки по ул. Львовской, 72, на которых расположено здание бывшей типографии и принадлежат на праве собственности территориальной общине Киева.



В дальнейшем между районным советом и обществом-застройщиком был заключен инвестиционный договор, согласно которому предусмотрено строительство на спорных земельных участках многоэтажного жилого комплекса с помещениями коммерческого назначения.



С целью восстановления нарушенных прав территориального общества столицы окружной прокуратурой заявлено исковое заявление об истребовании земельных участков и отмене решений о государственной регистрации права собственности на них.



Также определением Хозяйственного суда Киева в порядке обеспечения иска наложен арест на указанные земельные участки и запрещено совершать какие-либо действия по проведению подготовительных, изыскательских, строительных и других работ по строительству, а также запрещено совершать какие-либо действия с указанными земельными участками.