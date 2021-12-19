Ради видео подросток жестоко избил сверстника

16:28 24 Март Киев, Украина

В городе Орехов Запорожской области 10-классник, ради видео для социальных сетей, избил своего сверстника.

По предварительным данным, пострадавший мальчик получил множественные травмы лица. Родители обратились в полицию с заявлением.



Избивавший его юноша учится в местной гимназии. Сообщается, что ранее парня исключили из нескольких школ.



Устанавливаются причины и обстоятельства совершения уголовного преступления. Продолжается досудебное расследование.



Справка. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.