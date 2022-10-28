Работники ЗАЭС массово покидают станцию

20:30 28 октября Киев, Украина

Работники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не подписывают контракты с Росатомом и массово выезжают на территорию, подконтрольную Украине.



Об этом сообщает Энергоатом в пятницу, 28 октября.



Указано, что в течение двух последних недель россияне делают все, чтобы заставить персонал подписать контракты с фейковым предприятием "АО Экплуатирующая организация Запорожская АЭС", которая управляется Росатомом. Они прибегают к давлению, заявляя, что тысяча работников станции якобы уже подписали контракты.

"Однако эта ложь не срабатывает. На самом деле из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, всего около сотни подписали контракты с Росатомом. Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, согласились под давлением захватчиков", – говорится в сообщении.

Кроме того, 4300 работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию, а большинство тех, кто остался, имеет проукраинскую позицию и продолжает максимально оттягивать подписание контрактов.



Тем не менее, часть сотрудников добровольно согласилась работать на россию, в том числе из руководящего состава ЗАЭС.

"Их фамилии известны, и все они будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения под полный контроль Украины", – заверили в компании.

Также сообщается, что сегодня на ЗАЭС приехала "тяжелая артиллерия" – гауляйтер Крыма Сергей Аксенов и первый заместитель главы администрации президента рф Сергей Кириенко.