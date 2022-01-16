Работники Волынской таможни разоблачили схему незаконного ввоза товаров на 300 млн грн

Волынские таможенники разоблачили три украинских компании, которые под видом стекловолокнистой сетки ввозили в Украину более дорогие товары. Суммарно стоимость незаконно ввозимых товаров составляет более 300 млн грн. На все компании таможенники составили протоколы, предпринимателям грозит конфискация контрабанды и штраф в сумме 100% стоимости товаров.
Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, в 2019 году три украинских компании заключили соглашения с иностранными партнерами о покупке и продаже строительных материалов. Их ввозили через пункт пропуска "Ягодин" отдельными поставками как стекловолокнистую сетку.
Таможня подала запросы иностранным государствам с просьбами помочь проверить деятельность этих компаний. На основе информации от 12 стран было документально подтверждено, что украинские компании подавали таможенникам ложные сведения о ввезенном товаре.
Под видом строительных материалов на таможенную территорию Украины завозили спортивную обувь, одежду, компьютерное оборудование, телефоны. По информации от таможенных органов, стоимость незадекларированных товаров составляет для первого предприятия почти 59 млн грн, для второго – более 85 млн грн, для третьего – более 158 млн грн», – говорится в сообщении. Совокупная стоимость незаконно перемещенного товара составляет более 300 млн. грн.
Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного Кодекса (перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля). Санкция статьи предусматривает штраф в сумме 100 процентов от стоимости товара и его конфискацию.
Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, в 2019 году три украинских компании заключили соглашения с иностранными партнерами о покупке и продаже строительных материалов. Их ввозили через пункт пропуска "Ягодин" отдельными поставками как стекловолокнистую сетку.
Таможня подала запросы иностранным государствам с просьбами помочь проверить деятельность этих компаний. На основе информации от 12 стран было документально подтверждено, что украинские компании подавали таможенникам ложные сведения о ввезенном товаре.
Под видом строительных материалов на таможенную территорию Украины завозили спортивную обувь, одежду, компьютерное оборудование, телефоны. По информации от таможенных органов, стоимость незадекларированных товаров составляет для первого предприятия почти 59 млн грн, для второго – более 85 млн грн, для третьего – более 158 млн грн», – говорится в сообщении. Совокупная стоимость незаконно перемещенного товара составляет более 300 млн. грн.
Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного Кодекса (перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля). Санкция статьи предусматривает штраф в сумме 100 процентов от стоимости товара и его конфискацию.
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