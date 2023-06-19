Работник полиции и прокурор Ужгорода разоблачены в коррупции

Работник полиции и прокурор окружной прокуратуры Ужгорода разоблачены в коррупции, они получили $30 тысяч от подозреваемого в организации наркогруппировки.
Эту информацию передает Офис генерального прокурора через канал в Телеграмме.
Эту информацию передает Офис генерального прокурора через канал в Телеграмме.
Согласно данным расследования, в апреле эти два лица получили $30 тысяч незаконного вознаграждения. За эти средства они обещали подделать экспертные материалы, обеспечить отсутствие свидетелей на судебном заседании и помочь в получении оправдательного приговора.
На данный момент прокурору Ужгородской окружной прокуратуры было предъявлено обвинение по статье 368 части 4 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Также отмечается, что его сообщник, сотрудник Нацполиции, был задержан ранее после получения второй части взятки.
В настоящее время предварительное расследование проводится Государственным бюро расследований с оперативной поддержкой Службы безопасности Украины (СБУ).
На данный момент прокурору Ужгородской окружной прокуратуры было предъявлено обвинение по статье 368 части 4 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Также отмечается, что его сообщник, сотрудник Нацполиции, был задержан ранее после получения второй части взятки.
В настоящее время предварительное расследование проводится Государственным бюро расследований с оперативной поддержкой Службы безопасности Украины (СБУ).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии