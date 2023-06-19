Работник полиции и прокурор Ужгорода разоблачены в коррупции

09:41 19 июня Киев, Украина





Эту информацию передает Офис генерального прокурора через канал в Телеграмме. Работник полиции и прокурор окружной прокуратуры Ужгорода разоблачены в коррупции, они получили $30 тысяч от подозреваемого в организации наркогруппировки.Эту информацию передает Офис генерального прокурора через канал в Телеграмме.

"Опять мы имеем дело с разоблачением "служителей закона", которые принимают взятки", - подчеркнул генпрокурор Андрей Костин. "Работник полиции и прокурор окружной прокуратуры Ужгорода получили тридцать тысяч долларов от подозреваемого в организации наркогруппировки за оказание помощи в избежании наказания", - отметил он.

Согласно данным расследования, в апреле эти два лица получили $30 тысяч незаконного вознаграждения. За эти средства они обещали подделать экспертные материалы, обеспечить отсутствие свидетелей на судебном заседании и помочь в получении оправдательного приговора.



На данный момент прокурору Ужгородской окружной прокуратуры было предъявлено обвинение по статье 368 части 4 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).



Также отмечается, что его сообщник, сотрудник Нацполиции, был задержан ранее после получения второй части взятки.



В настоящее время предварительное расследование проводится Государственным бюро расследований с оперативной поддержкой Службы безопасности Украины (СБУ).