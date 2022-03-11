Работавший на пасеке мужчина скончался от укуса пчел

В селе Малый Шпаков Ривненского района от многочисленных укусов пчел скончался мужчина пенсионного возраста.
Об этом сообщили в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ривненского областного совета.
10 июня, во второй половине дня медики получили вызов с просьбой о помощи, которая понадобилась мужчине, искусанному пчелами. Через несколько минут медики прибыли на место вызова, но увидели мужчину уже без признаков жизни.
Сейчас проводится расследование.
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