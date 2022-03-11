Работавший на пасеке мужчина скончался от укуса пчел

09:11 11 Июнь Киев, Украина

В селе Малый Шпаков Ривненского района от многочисленных укусов пчел скончался мужчина пенсионного возраста.

Об этом сообщили в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ривненского областного совета.

10 июня, во второй половине дня медики получили вызов с просьбой о помощи, которая понадобилась мужчине, искусанному пчелами. Через несколько минут медики прибыли на место вызова, но увидели мужчину уже без признаков жизни.

"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", - отмечается в сообщении центра со ссылкой на фельдшера, который был на месте вызова.

Сейчас проводится расследование.