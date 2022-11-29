Работали на оккупантов: в Харьковской области под стражу отправили 19 экс-правоохранителей

На освобожденных от российских военных территориях Харьковщины задержали 19 бывших правоохранителей, предавших присягу и помогавших россии оккупировать регион.
Об этом сообщили в ГБР.
Среди разоблаченных начальник так называемой оккупационной полиции Балаклеи.
До 2019 года он работал заместителем начальника одного из отделов полиции региона, а затем ушел на пенсию в звании подполковника. Когда россияне временно оккупировали Купянск, мужчина добровольно согласился работать в так называемой "народной милиции".
Также ГБР задержал сотрудниц Купянской государственной налоговой инспекции, которые с первых дней оккупации начали служить захватчикам и собирать для них налоги у местного населения.
Задержали и так называемого замминистра промышленности оккупированной Харьковщины.
По всем 19-ти суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.
Всего только в Харьковской области с начала войны открыли 94 производства по подозреваемым в госизмене и коллаборационизме. Почти полсотни из них уже сообщили о подозрениях.
Об этом сообщили в ГБР.
Среди разоблаченных начальник так называемой оккупационной полиции Балаклеи.
До 2019 года он работал заместителем начальника одного из отделов полиции региона, а затем ушел на пенсию в звании подполковника. Когда россияне временно оккупировали Купянск, мужчина добровольно согласился работать в так называемой "народной милиции".
Также ГБР задержал сотрудниц Купянской государственной налоговой инспекции, которые с первых дней оккупации начали служить захватчикам и собирать для них налоги у местного населения.
Задержали и так называемого замминистра промышленности оккупированной Харьковщины.
По всем 19-ти суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.
Всего только в Харьковской области с начала войны открыли 94 производства по подозреваемым в госизмене и коллаборационизме. Почти полсотни из них уже сообщили о подозрениях.
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