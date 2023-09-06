Работали на ФСБ и вагнеровцев: СБУ разоблачила женскую агентурную сеть

Контрразведка СБУ раскрыла российскую агентурную сеть в Донецкой области, которая состояла исключительно из местных жительниц, поддержавших вооруженную агрессию россии против Украины.
Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию «Вагнер», сообщает пресс-служба СБУ.
По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Прежде всего, они пытались выявить и «слить» агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под
По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Прежде всего, они пытались выявить и «слить» агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под
Авдеевкой.
Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую.
Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов. Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – российскому «куратору» из ФСБ и представителю «вагнеровцев». Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.
Сотрудники СБУ задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных.
Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в рф для координации «подопечных» с территории страны-агрессора.
По данным следствия, все четверо российских агенток являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в «режиме ожидания».
В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.
Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.
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