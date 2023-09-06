Работали на ФСБ и вагнеровцев: СБУ разоблачила женскую агентурную сеть

10:50 08 августа Киев, Украина

Контрразведка СБУ раскрыла российскую агентурную сеть в Донецкой области, которая состояла исключительно из местных жительниц, поддержавших вооруженную агрессию россии против Украины.





По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Прежде всего, они пытались выявить и «слить» агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию «Вагнер» , сообщает пресс-служба СБУ.По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Прежде всего, они пытались выявить и «слить» агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под

Авдеевкой.

Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую.

Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов. Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – российскому «куратору» из ФСБ и представителю «вагнеровцев». Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.



Сотрудники СБУ задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных.



Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в рф для координации «подопечных» с территории страны-агрессора.



По данным следствия, все четверо российских агенток являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в «режиме ожидания».



В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.



Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.



Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.