Работал на оккупантов: СБУ разоблачила еще одного экс-работника херсонского исправительного учреждения

Правоохранители разоблачили еще одного бывшего работника местного исправительного учреждения, который после захвата Херсона пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. За это ему предложили "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Мужчина согласился с предложением оккупантов и добровольно написал заявление на вступление в оккупационный орган. Там его назначили в подразделение охраны режимного объекта рф, к которому россияне незаконно арестовали репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.
В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с россией.
/>СБУ установила, что подозреваемый помогал оккупантам охранять "камеры" и периметр российской застенки.
Во время освобождения города мужчина решил бежать в Одессу, где пытался залечь на дно и тем самым избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Мужчина согласился с предложением оккупантов и добровольно написал заявление на вступление в оккупационный орган. Там его назначили в подразделение охраны режимного объекта рф, к которому россияне незаконно арестовали репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.
В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с россией.
/>СБУ установила, что подозреваемый помогал оккупантам охранять "камеры" и периметр российской застенки.
Во время освобождения города мужчина решил бежать в Одессу, где пытался залечь на дно и тем самым избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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