Работал на оккупантов: СБУ разоблачила еще одного экс-работника херсонского исправительного учреждения

17:54 13 января Киев, Украина

Правоохранители разоблачили еще одного бывшего работника местного исправительного учреждения, который после захвата Херсона пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. За это ему предложили "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Мужчина согласился с предложением оккупантов и добровольно написал заявление на вступление в оккупационный орган. Там его назначили в подразделение охраны режимного объекта рф, к которому россияне незаконно арестовали репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.

В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с россией.

/>СБУ установила, что подозреваемый помогал оккупантам охранять "камеры" и периметр российской застенки.

Во время освобождения города мужчина решил бежать в Одессу, где пытался залечь на дно и тем самым избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.