Работа "на удаленке": В Сумской области женщина стала жертвой мошенников и потеряла 25 тысяч гривен

В городе Шостка в Сумской области зафиксировали факт мошенничества. Женщина 52 лет устроилась на работу дистанционно через интернет. Посредством установки программы на своем мобильном устройстве, у нее со счета исчезло 25 тыс. гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Полиция установила, что неизвестный ранее человек позвонил на телефон пострадавшей, представился управляющим компании и предложил работу с документами удаленно. Одним из условий было — установка специальной программы, чтобы можно было контролировать ход работы дистанционно. Также она под его руководством открыла дополнительную банковскую карту.

Через некоторое время от него поступило сообщение, что на рабочую карту перечислены 15 тыс. грн. от финансового партнёра и их необходимо перевести на счет компании. Жительница Шостки выполнила указания, после чего все личные счета были заблокированы. В банке ей сообщили, что у нее с основного счета ушло 11 тыс. гривен и лимит банковского кредита увеличился. В общей сумме женщина потеряла 25 тыс. грн.

Когда же она позвонила своему «работодателю», тот ответил, что ей потребуется выплатить дополнительно 18 тыс. грн. комиссии. Ей сразу стало понятно. Что она попалась в сети мошенников и обратилась с заявлением в полицию.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается лицо злоумышленника.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, не давать доступ к своим личным данным, а также банковским счетам.