Пытки людей на оккупированных территориях

12:09 06 Май Киев, Украина



Сроком на 15 лет могут сесть в тюрьму двое граждан Украины, которые помогали боевикам Донбасса проводить пытки в здании бывшей СБУ в Донецке.



“ Следствие опиралось именно на показания потерпевших и их опознание указанных лиц. Они уверенно опознали именно этих лиц, которым предъявлено подозрение, и рассказали хронологию применения именно этими лицами насилия в отношении них. В течение 2014-2019 годов в так называемых тюрьмах на территории Донецкой области было 110 незаконных мест несвободы, а на территории Луганской области - 60 таких мест. В таких местах несвободы в течение указанного периода содержалось более 3500 человек ” - прокомментировали ситуацию в Офисе Генерального прокурора Украины. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что вчера, 5 мая, были объявлены в розыск два человека, которые пытали украинских военных на неподконтрольной территории города Донецк Сроком на 15 лет могут сесть в тюрьму двое граждан Украины, которые помогали боевикам Донбасса проводить пытки в здании бывшейв Донецке.Следствие опиралось именно на показания потерпевших и их опознание указанных лиц. Они уверенно опознали именно этих лиц, которым предъявлено подозрение, и рассказали хронологию применения именно этими лицами насилия в отношении них. В течениегодов в так называемых тюрьмах на территории Донецкой области было 110 незаконных мест несвободы, а на территории Луганской области - 60 таких мест. В таких местах несвободы в течение указанного периода содержалось более 3500 человекпрокомментировали ситуацию в Офисе Генерального прокурора Украины.



Тем временем, незаконно задержанному журналисту в Крыму, Владиславу Есипенко, предъявили новые обвинения в сфабрикованном деле.

Адвокат Есипенко, Алексей Ладин сообщил, что журналиста теперь еще обвиняют в хранении оружия. Следователи ФСБ, не имея никаких доказательств, пытаются осудить человека. “ Обвинение об изготовлении взрывчатых веществ строится сугубо на предположениях сотрудников ФСБ, потому что каких-либо доказательств в деле нет. О том, что Есипенко изготавливал взрывчатое вещество, можно сказать, от слова - совсем. И собственно, хранение, оно само по себе абсурдно, но, по версии следствия, якобы нашли в машине, которой управлял Есипенко. Но Владислав, как только у него была возможность встретиться с независимыми адвокатами, в суде сразу заявил о пытках и о том, что его принудили к самооговору ” – объяснил ситуацию Ладин.

Такие действия со стороны правоохранительных органов на неподконтрольной территории Украины в очередной раз подтверждают, что Россия именно оккупировала полуостров и ОРДЛО , а не украинцы проголосовали на, так называемых , “ референдумах ” . Ведь все задержанные выступали за целостность Украины и пытались показать истинную картину происходящего.



За период оккупации в Крыму исчезли десятки людей. Минимум 11 из них до сих пор не удалось найти. Ими, в основном были активисты.