Пытки и жестокое обращение российских военных с гражданскими: СБУ расследует более тысячи производств

Служба безопасности Украины проводит досудебные расследования более чем тысячи производств о пытках, побоях и других насильственных действиях, совершенных российскими военными в отношении гражданских украинцев.
Об этом говорится в сообщении СБУ в ответ на запрос журналистов.
Отмечается, что из них 453 производства открыты по фактам пыток, совершенных над гражданским населением на территории Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
По фактам нарушения законов и обычаев войны с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, следователи Службы безопасности осуществляют расследование в пределах более 57 тысяч уголовных производств.
По фактам нарушения законов и обычаев войны с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, следователи Службы безопасности осуществляют расследование в пределах более 57 тысяч уголовных производств.
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