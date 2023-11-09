Пытки и жестокое обращение российских военных с гражданскими: СБУ расследует более тысячи производств

18:24 09 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины проводит досудебные расследования более чем тысячи производств о пытках, побоях и других насильственных действиях, совершенных российскими военными в отношении гражданских украинцев.

Об этом говорится в сообщении СБУ в ответ на запрос журналистов.

"По фактам жестокого обращения военнослужащими рф с гражданским населением (пытки, побои и другие насильственные действия) – расследуется более 1 тысячи уголовных производств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из них 453 производства открыты по фактам пыток, совершенных над гражданским населением на территории Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.



По фактам нарушения законов и обычаев войны с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, следователи Службы безопасности осуществляют расследование в пределах более 57 тысяч уголовных производств.