Пытался сделать селфи на крыше поезда: на Черниговщине погиб подросток

13:49 20 Апрель Киев, Украина

В одном из сел Черниговской области, пытаясь сделать селфи на крыше поезда, от удара током погиб 16-летний подросток.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в полиции региона.

"19 апреля около 21 часов на линию «102» обратился оператор «скорой» помощи с информацией о том, что в одном из сел Бобровицкой территориальной общины парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Нежинского районного отдела полиции.



Полицейские установили, что подросток живет в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе неподалеку от железной дороги.

Парень решил сделать Селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда во весь рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя. Однако подросток скончался на месте происшествия.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь Нежинского районного отдела полиции открыл производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».