Пытали жителей Черниговщины: трем военнослужащим рф сообщили о подозрении

18:42 24 июня Киев, Украина

По материалам СБУ, сообщено о подозрении трем российским военнослужащим, применявшим пытки к украинцам в Черниговской области.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В период временной оккупации сел Вишневое, Слобода и Лукашевка подозреваемые в группе с другими военными рф врывались в дома мирных жителей и, угрожая расстрелом, требовали информацию о расположении личного состава и техники ВСУ. Не получив ответа, захватчики отдавали приказы подчиненным издеваться над людьми и непосредственно принимали в этом участие”, – говорится в сообщении.

По свидетельству одного из потерпевших, российские военнослужащие избивали его оружием и металлическими предметами, угрожали убить жену и сына, а затем вылили на него три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожали поджечь.



Другого потерпевшего преступники удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и избивали. Его мать пожилого возраста оккупанты держали в грузовом отделении автомобиля. Также захватчики отобрали у мужчины машину и использовали ее для перевозки награбленного у местных жителей имущества.



Жестокое обращение захватчиков с мирным населением на оккупированных территориях подтверждено многочисленными свидетельствами очевидцев и потерпевших, опознавших военных преступников по фотографиям.



Фигурантам производств заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, то есть жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группы лиц). Устанавливаются личности других военнослужащих рф, причастных к совершению преступлений против мирного населения Украины.



Документирование противоправной деятельности проводилось следователями СБУ под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.