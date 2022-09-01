Пятерым экс-правоохранителям Харьковщины грозит пожизненное заключение

Пятерым бывшим правоохранителям, согласившимся сотрудничать с российскими оккупантами на временно захваченных территориях Харьковской области сообщили о подозрении в государственной измене. Теперь им может грозить пожизненное заключение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
По данным следствия, одна из подозреваемых в начале марта получила "должность" в созданном вооруженными формированиями российской федерации "налоговом органе" во временно захваченном Изюме Харьковской области.
Она отвечала за взимание платежей с местных жителей в пользу захватчиков. Также "чиновник" передала врагу данные налогоплательщиков.
Двое стражей порядка начали работать в "полиции" временно захваченного Волчанска на должностях участкового и помощника дежурного.
Другие двое подозреваемых "трудоустроились" во временно захваченных Купянске и Боровой. Они помогают захватчикам проводить обыски и патрулировать улицы.
Всем им сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
По данным следствия, одна из подозреваемых в начале марта получила "должность" в созданном вооруженными формированиями российской федерации "налоговом органе" во временно захваченном Изюме Харьковской области.
Она отвечала за взимание платежей с местных жителей в пользу захватчиков. Также "чиновник" передала врагу данные налогоплательщиков.
Двое стражей порядка начали работать в "полиции" временно захваченного Волчанска на должностях участкового и помощника дежурного.
Другие двое подозреваемых "трудоустроились" во временно захваченных Купянске и Боровой. Они помогают захватчикам проводить обыски и патрулировать улицы.
Всем им сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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