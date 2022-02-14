Пятеро сотрудников ООН похищены в Южном Йемене

Пять сотрудников ООН были похищены в южной провинции Абьян, когда возвращались в портовый город Аден «после завершения полевой миссии», сообщила представитель ООН Эри Канеко.
Правительство Йемена идентифицировало похищенных сотрудников ООН как четырех своих граждан и одного иностранца. Они работали с Департаментом безопасности и охраны ООН.
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался отвечать на вопросы по этому поводу на пресс-конференции, заявив, что «нам известно об этом случае, но по понятным причинам мы не можем давать комментарии», добавив, что правительство работает над их освобождением.
Аден стал базой международно признанного правительства Йемена после того, как в 2014 году оно было изгнано из столицы Саны повстанцами-хуситами.
В Йемене часты похищения, где вооруженные боевики, связанные с «Аль-Каидой», берут заложников, чтобы обменять их на заключенных или деньги.
Правительство Йемена идентифицировало похищенных сотрудников ООН как четырех своих граждан и одного иностранца. Они работали с Департаментом безопасности и охраны ООН.
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался отвечать на вопросы по этому поводу на пресс-конференции, заявив, что «нам известно об этом случае, но по понятным причинам мы не можем давать комментарии», добавив, что правительство работает над их освобождением.
Аден стал базой международно признанного правительства Йемена после того, как в 2014 году оно было изгнано из столицы Саны повстанцами-хуситами.
В Йемене часты похищения, где вооруженные боевики, связанные с «Аль-Каидой», берут заложников, чтобы обменять их на заключенных или деньги.
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