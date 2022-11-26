Пять обстрелов за ночь - Никопольский район под российским прицелом

11:21 26 ноября Киев, Украина

В ночь на субботу российские захватчики обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии населенные пункты Никопольского района. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram утром 26 ноября.

"Пять раз обстреляли район из Градов и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов. Обошлось без погибших и раненых", – написал он.

Резниченко добавил, что сейчас представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов.

Накануне также сообщалось об обстрелах Днепропетровской области. Более 70 снарядов разорвалось на территории Марганецкой и Никопольской громад.

А вчера вечером в Донецкой области россияне нанесли удар по Краматорску. Было разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены три многоэтажки.