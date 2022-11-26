Пять обстрелов за ночь - Никопольский район под российским прицелом

В ночь на субботу российские захватчики обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии населенные пункты Никопольского района. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram утром 26 ноября.
Резниченко добавил, что сейчас представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов.
Накануне также сообщалось об обстрелах Днепропетровской области. Более 70 снарядов разорвалось на территории Марганецкой и Никопольской громад.
А вчера вечером в Донецкой области россияне нанесли удар по Краматорску. Было разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены три многоэтажки.
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