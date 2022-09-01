Пять человек погибли, девять человек получили ранения при обстреле центра Харькова

11:34 30 августа Киев, Украина

Сегодня, 30 августа российские оккупанты из артиллерии обстреляли центр Харькова . Количество пострадавших в результате обстрела предварительно достигло 5 погибших и 9 раненых.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.



По его словам, с 6:00 под обстрелом Киевский район Харькова, россияне «били кассетниками» по частному сектору. Центральная часть города подверглась артиллерийскому обстрелу. В результате обстрела загорелось одно из любимейших мест отдыха харьковчан, какое именно, мэр не уточнил. Один снаряд попал в детский сад, еще один упал рядом с пятиэтажным жилым домом. Также Терехов сообщает о попадании снаряда в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.



Харьковская область с начала войны регулярно подвергается российским обстрелам.