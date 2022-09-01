Пять человек погибли, девять человек получили ранения при обстреле центра Харькова

Сегодня, 30 августа российские оккупанты из артиллерии обстреляли центр Харькова. Количество пострадавших в результате обстрела предварительно достигло 5 погибших и 9 раненых.
Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
По его словам, с 6:00 под обстрелом Киевский район Харькова, россияне «били кассетниками» по частному сектору. Центральная часть города подверглась артиллерийскому обстрелу. В результате обстрела загорелось одно из любимейших мест отдыха харьковчан, какое именно, мэр не уточнил. Один снаряд попал в детский сад, еще один упал рядом с пятиэтажным жилым домом. Также Терехов сообщает о попадании снаряда в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.
Харьковская область с начала войны регулярно подвергается российским обстрелам.
По его словам, с 6:00 под обстрелом Киевский район Харькова, россияне «били кассетниками» по частному сектору. Центральная часть города подверглась артиллерийскому обстрелу. В результате обстрела загорелось одно из любимейших мест отдыха харьковчан, какое именно, мэр не уточнил. Один снаряд попал в детский сад, еще один упал рядом с пятиэтажным жилым домом. Также Терехов сообщает о попадании снаряда в одно из дошкольных учебных заведений в центре города.
Харьковская область с начала войны регулярно подвергается российским обстрелам.
- 19 августа российские войска обстреляли Харьков, в городе около 6 утра зафиксировали по меньшей мере 5 ракетных ударов, сообщалось об одном погибшем — 52-летней женщине.
- 18 августа сообщалось об обстреле двух харьковских общежитий, в результате которого погибли 17 человек и 42 ранены. Среди погибших был 11-летний мальчик. По версии Минобороны рф, в них располагались иностранные наемники.
- В ночь на 12 августа российские военные обстреляли Харьков, Днепропетровскую область и подконтрольную Украине часть Донецкой области. Тогда в Харьковской области из-за обстрелов погибла 51-летняя женщина. Ранения получили 58-летняя женщина, двое 62-летних мужчин, а также 23-летний и 54-летний мужчины.
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