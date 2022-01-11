Пьяный водитель врезался в жилой многоэтажный дом во Львове

Во вторник, 11 января, во Львове 46-летний местный житель на автомобиле Daewoo Lanos въехал в стену многоэтажного дома и пытался скрыться. Впоследствии выяснилось, что водитель уже лишен прав за нетрезвую езду.
По данным очевидцев, инцидент произошел около 5:00 утра 11 января. Водитель на Daewoo Lanos съехал с дороги и врезался в стену шестиэтажки по ул. Пасечной, 39в, после чего оставил автомобиль и пытался скрыться с места ДТП. Легковушка въехала в стену дома прямо у двери подъезда. Очевидцы утверждают, что водитель находился в состоянии сильного опьянения и едва стоял на ногах. На инцидент среагировали жильцы и вызвали полицейских.
В патрульной полиции Львовщины рассказали, что полицейские обнаружили водителя во дворе дома, у него была разбита бровь. Именно на него указал очевидец происшествия. Сначала мужчина отрицал свою причастность к ДТП, однако во время поверхностной проверки у него обнаружили свидетельство о регистрации этого авто. Также у водителя обнаружены признаки алкогольного опьянения, но от проверки он отказался. Полицейские установили, что водитель уже лишен в 2020 году водительского удостоверения на три года за нетрезвую езду.
На него составили два протокола – за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по ч. 1 ст. 130), за нарушение ПДД, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП). Кроме того, он получил постановление за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами (ч. 4 ст. 126 КУоАП). Штраф – 20 400 гривен.
По данным очевидцев, инцидент произошел около 5:00 утра 11 января. Водитель на Daewoo Lanos съехал с дороги и врезался в стену шестиэтажки по ул. Пасечной, 39в, после чего оставил автомобиль и пытался скрыться с места ДТП. Легковушка въехала в стену дома прямо у двери подъезда. Очевидцы утверждают, что водитель находился в состоянии сильного опьянения и едва стоял на ногах. На инцидент среагировали жильцы и вызвали полицейских.
В патрульной полиции Львовщины рассказали, что полицейские обнаружили водителя во дворе дома, у него была разбита бровь. Именно на него указал очевидец происшествия. Сначала мужчина отрицал свою причастность к ДТП, однако во время поверхностной проверки у него обнаружили свидетельство о регистрации этого авто. Также у водителя обнаружены признаки алкогольного опьянения, но от проверки он отказался. Полицейские установили, что водитель уже лишен в 2020 году водительского удостоверения на три года за нетрезвую езду.
На него составили два протокола – за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по ч. 1 ст. 130), за нарушение ПДД, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП). Кроме того, он получил постановление за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами (ч. 4 ст. 126 КУоАП). Штраф – 20 400 гривен.
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