Пьяный майор покалечил трех девушек курсанток

Вчера, 25 августа на территории военно-медицинского колледжа города Киева, нетрезвый майор совершил наезд на трех курсанток военного вуза.
Майор был задержан, и факт его опьянения майора зафиксирован драгером на месте ДТП.
Как отмечают очевидцы, девушки пришли в учреждение за новой формой. В тяжелом состоянии они госпитализированы в военный госпиталь. Девушек прооперировали, двум пострадавшим ампутировали по ноге, а третья находится в лучшем состоянии.
Указано, что 46-летний водитель задержан. В полиции подтвердили, что водитель находился в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и наехал на трех студенток, стоявших у здания.
Полиция начала уголовное производство.
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