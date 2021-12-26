Пьяный майор покалечил трех девушек курсанток

18:09 26 Август Киев, Украина

Вчера, 25 августа на территории военно-медицинского колледжа города Киева , нетрезвый майор совершил наезд на трех курсанток военного вуза.

Майор был задержан, и факт его опьянения майора зафиксирован драгером на месте ДТП.

Как отмечают очевидцы, девушки пришли в учреждение за новой формой. В тяжелом состоянии они госпитализированы в военный госпиталь. Девушек прооперировали, двум пострадавшим ампутировали по ноге, а третья находится в лучшем состоянии.

"Одной девушке ампутировали ногу, второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", — рассказала волонтер Наталья Воронкова.

Указано, что 46-летний водитель задержан. В полиции подтвердили, что водитель находился в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и наехал на трех студенток, стоявших у здания.



Полиция начала уголовное производство.