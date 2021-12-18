Пьяный чиновник устроил гонки с полицией, затем предлагал копам взятку

Как стало известно из сообщения главы Николаевской ОГА Виталия Кима, служащий областной администрации в нетрезвом состоянии совершил нарушение правил дорожного движения. В результате – последовала гонка по улицам города с целью уйти от полиции, а когда был остановлен, предлагал взятку, чтобы копы не возбуждали дело.
Он также указал на недопустимость подобного поведения для работника облгосадминистрации и пообещал жесткую реакцию со своей стороны.
В полиции в свою очередь пояснили, что водитель - Игорь Бурда - будучи за рулем внедорожника, нарушил правила дорожного движения. Но не остановился по требованию патрульных, а начал убегать. Когда после "гонки" по улицам города полицейским удалось остановить нарушителя, он отказался пройти алкотест, хотя имел внешние признаки опьянения. На мужчину составили протоколы.
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