Пьяный чиновник устроил гонки с полицией, затем предлагал копам взятку

12:42 13 Март Киев, Украина

Как стало известно из сообщения главы Николаевской ОГА Виталия Кима, служащий областной администрации в нетрезвом состоянии совершил нарушение правил дорожного движения. В результате – последовала гонка по улицам города с целью уйти от полиции, а когда был остановлен, предлагал взятку, чтобы копы не возбуждали дело.

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим с ОГА Игорем Бурдой по улицам Николаева. Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "порешать" с патрульными", - написал Ким.

Он также указал на недопустимость подобного поведения для работника облгосадминистрации и пообещал жесткую реакцию со своей стороны.

"В понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих. Несмотря на социальный статус, связи и знакомства, принадлежность к той или иной партии за нарушение закона однозначно придется отвечать по полной", - пообещал глава ОГА.

В полиции в свою очередь пояснили, что водитель - Игорь Бурда - будучи за рулем внедорожника, нарушил правила дорожного движения. Но не остановился по требованию патрульных, а начал убегать. Когда после "гонки" по улицам города полицейским удалось остановить нарушителя, он отказался пройти алкотест, хотя имел внешние признаки опьянения. На мужчину составили протоколы.