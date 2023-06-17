Пьяные оккупанты развязали бойню с ФСБ в оккупированном Мелитополе

В оккупированном городе Мелитополе произошла серьезная стычка между пьяными захватчиками и сотрудниками ФСБ и комендатуры, сообщают СМИ.
По словам свидетелей, российские оккупанты заселились в одной из квартир девятиэтажного здания рядом с оккупационной "комендатурой" и уже с 22:00 начали проявлять агрессивное поведение. Сначала они пели песни, а затем перешли к открытой стрельбе.
Местные жители вызвали полицию, однако она не смогла справиться с ситуацией, вызванной захватчиками. На помощь прибыли военная полиция, сотрудники ФСБ и представители других российских силовых структур.
В ответ пьяные оккупанты начали оскорблять их, называя "тыловыми крысами" и утверждая, что они сражались на военных действиях. Это привело к началу перестрелки.
По словам свидетелей, российские оккупанты заселились в одной из квартир девятиэтажного здания рядом с оккупационной "комендатурой" и уже с 22:00 начали проявлять агрессивное поведение. Сначала они пели песни, а затем перешли к открытой стрельбе.
Местные жители вызвали полицию, однако она не смогла справиться с ситуацией, вызванной захватчиками. На помощь прибыли военная полиция, сотрудники ФСБ и представители других российских силовых структур.
В ответ пьяные оккупанты начали оскорблять их, называя "тыловыми крысами" и утверждая, что они сражались на военных действиях. Это привело к началу перестрелки.
Наконец, "освободители" были задержаны - дверь квартиры была выломана, а все захватчики были избиты и увезены в неизвестном направлении.
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