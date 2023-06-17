Пьяные оккупанты развязали бойню с ФСБ в оккупированном Мелитополе

11:26 17 июня Киев, Украина





По словам свидетелей, российские оккупанты заселились в одной из квартир девятиэтажного здания рядом с оккупационной "комендатурой" и уже с 22:00 начали проявлять агрессивное поведение. Сначала они пели песни, а затем перешли к открытой стрельбе.



Местные жители вызвали полицию, однако она не смогла справиться с ситуацией, вызванной захватчиками. На помощь прибыли военная полиция, сотрудники ФСБ и представители других российских силовых структур.



В ответ пьяные оккупанты начали оскорблять их, называя "тыловыми крысами" и утверждая, что они сражались на военных действиях. Это привело к началу перестрелки. В оккупированном городе Мелитополе произошла серьезная стычка между пьяными захватчиками и сотрудниками ФСБ и комендатуры, сообщают СМИ.По словам свидетелей, российские оккупанты заселились в одной из квартир девятиэтажного здания рядом с оккупационной "комендатурой" и уже с 22:00 начали проявлять агрессивное поведение. Сначала они пели песни, а затем перешли к открытой стрельбе.Местные жители вызвали полицию, однако она не смогла справиться с ситуацией, вызванной захватчиками. На помощь прибыли военная полиция, сотрудники ФСБ и представители других российских силовых структур.В ответ пьяные оккупанты начали оскорблять их, называя "тыловыми крысами" и утверждая, что они сражались на военных действиях. Это привело к началу перестрелки.

Наконец, "освободители" были задержаны - дверь квартиры была выломана, а все захватчики были избиты и увезены в неизвестном направлении.