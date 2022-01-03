Пьяные мужчины остановили поезд ради видео в Instagram
18:21 11 Сентябрь Киев, Украина
На одном из железнодорожных переездов Винницкой области, нетрезвые мужчины, припарковав машину на путях, остановили грузовой поезд.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"На железнодорожном переезде вблизи станции Погребище Винницкой области, двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд ради видео Instagram. Злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда как раз перед тем, как там должен последовать грузовой поезд. В момент движения поезда один из нарушителей бегал по путям, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Свои выходки они снимали на телефон и впоследствии видео выложили в Instagram. К счастью, машинист успел остановить поезд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Указано, что на данный момент нарушителей задержали, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
"Со своей стороны региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" провела служебное расследование по данному факту. Установлено, что дежурная по переезду и локомотивная бригада своевременно не сообщили руководству железной дороги об инциденте, опасаясь огласки. За халатность и несоблюдение служебных инструкций к работникам Укрзализныци были применены меры дисциплинарного характера", - сообщили в пресс-службе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии