Пьяные мужчины остановили поезд ради видео в Instagram

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"На железнодорожном переезде вблизи станции Погребище Винницкой области, двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд ради видео Instagram. Злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда как раз перед тем, как там должен последовать грузовой поезд. В момент движения поезда один из нарушителей бегал по путям, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Свои выходки они снимали на телефон и впоследствии видео выложили в Instagram. К счастью, машинист успел остановить поезд", - говорится в сообщении.