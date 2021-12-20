Пьянка закончилась поножовщиной: Одесса

11:04 17 Август Киев, Украина

Последние новости Одессы: В одном из спальных районов Одессы в результате ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, был тяжело ранен молодой мужчина.

Распитие алкогольных напитков в спальном районе Одессы привело к ужасным последствиям.

Между двумя знакомыми, которые вечером распивали спиртные напитки во дворе многоквартирного дома, произошел конфликт. Во время спора 60-летний мужчина достал нож и нанес 32-летнему мужчине несколько ножевых ранений.

По спецлинии «102» поступил вызов о нанесении ножевых ранений мужчине по улице Академика Заболотного. Сообщение принял наряд реагирования полиции охраны и немедленно прибыл на место происшествия. На улице полицейские увидели мужчину без сознания с ножевыми ранениями, а около него стоял прохожий, который и вызвал полицию и скорую медицинскую помощь. Злоумышленник же с места происшествия скрылся.

Немного времени понадобилось полицейским охраны, чтобы установить правонарушителя. Его немедленно задержали и передали следственно-оперативной группе Суворовского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурант будет находиться в изоляторе временного содержания. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.