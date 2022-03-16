Пьяная женщина ехала по встречке и не видела в этом нарушения

06:48 20 октября Киев, Украина

Полиция Киева остановила женщину водителя за грубое нарушение правил дорожного движения, как выяснилось позже, дама была в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

“Три протоколы и постановление — патрульные составили на водительницу, которая двигалась по встречной полосе и не видела в этом нарушения ПДД”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером патрульные получили вызов на бульвар Перова.

“На линию 102 обратилось несколько очевидцев того, что по встречной полосе движется автомобиль Mercedes, который совершил ДТП и оставил место происшествия ... Инспекторы обнаружили Mercedes. Автомобиль продолжал движение, несмотря на то, что на переднем колесе не было резины”, — добавляется в сообщении.

Так, патрульные остановили Mercedes на улице Курнатовского, за рулем находилась женщина с признаками опьянения, а в салоне находился малолетний ребенок.

“Водительница не признавала за собой факта нарушения ПДД. На ее взгляд, требования об остановке патрульных были безосновательными. Женщина согласилась пройти тест на состояние опьянения на месте остановки с помощью прибора „Драгер“, результат — 1,6 промилле”, - говорится в сообщении.

В результате патрульные составили на водительницу протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и составили постановление за движение по встречной полосе. Инспекторы эвакуировали автомобиль Mercedes на штрафплощадку.