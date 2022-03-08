Пьяная выходка: в Запорожье мужчина угрожал взорвать гранату

13:14 12 Октябрь Киев, Украина

Пресс-служба Нацполиции Запорожской области сообщила об угрозах со стороны нетрезвого мужчины взорвать гранату непосредственно в помещении Главного управления Нацполиции в Запорожской области. Злоумышленника задержали и доставили в райотдел полиции.



Житель Запорожья зашел в помещение ГУНП и сообщил, что у него в кармане граната, которую он может подорвать в любой момент.



Правоохранители отреагировали мгновенно, гражданина задержали. Гранаты у него не обнаружили.



"Действия мужчины не остались безнаказанными. Его доставили в Вознесеновского отделения полиции и установили личность. Нарушителем оказался житель Запорожья 1985 года ранее судимый за хулиганство. Следственным Вознесеновского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного Кодекса Украины ", — сообщили правоохранители.



За нетрезвую выходку мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.