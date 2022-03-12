Пьяная драка с убийством среди российских боевиков

Оперативно-тактическая группировка «Север» рассказала о конфликте, случившемся между российскими боевиками. Согласно данным, на территории Донбасса пророссийски настроенные военные устроили «сабантуй», который закончился не только убийством, но и самоубийством.

Как отмечается, разведка установила, что «на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск вблизи населенного пункта Голубовское, расположенного на временно оккупированной территории, боевики устроили распитие алкогольных напитков.

Обсуждая трудную экономическую ситуацию, которая сложилась в самопровозглашенной республике, бандиты устроили драку. Во время драки один из наемников применил огнестрельное оружие, расстреляв своих же приспешников. Немного придя в себя и поняв, какое наказание ждет его за содеянное, убийца покончил жизнь самоубийством.

Пока в командовании русско-оккупационных войск пытается скрыть низкий уровень воинской дисциплины и системный алкоголизм своих наемников, и с этой целью смерть боевиков хотят выставить как жертвы обстрелов с украинской стороны.