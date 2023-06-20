ПВО успешно отразила атаку: сбиты иранские дроны в Николаевской области

09:56 20 июня Киев, Украина

Во время ночной атаки россии на Николаевскую область, силы противовоздушной обороны успешно сбили три иранских беспилотных аппарата, которые представляли угрозу для региона.



Эту информацию сообщил глава Николаевской областной военной администрации, Виталий Ким, через Telegram 20 июня.

"Во время ночной атаки на Николаевскую область силами противовоздушной обороны были уничтожены три боевых беспилотных аппарата "Shahed-131/136"", - отметил он.



Ким также добавил, что предшествующей этому инциденту оккупанты проводили артиллерийские обстрелы береговой и портовой зоны Очакова, но пострадавших нет.



Кроме того, вчера в результате обстрелов населенного пункта Куцурубской общины произошло возгорание поля с пшеницей, однако никто не пострадал.