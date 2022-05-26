ПВО уничтожила вражескую ракету в Хмельницкой области

06:58 26 мая Киев, Украина

Во время сирены тревоги в Хмельницкой области была уничтожена российская ракета украинской ПВО.

Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.



По его словам, обломки российской ракеты упали в поле, не причинив разрушений. Жертв в результате вражеских обстрелов не было.

"Защитники нашего неба отработали очень хорошо и сбили российскую ракету до того, как она улетела в город. Потому никто не пострадал", - добавили в ХОВА.