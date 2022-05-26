ПВО уничтожила вражескую ракету в Хмельницкой области

06:58 26 мая Киев, Украина

Во время сирены тревоги в Хмельницкой области была уничтожена российская ракета украинской ПВО.

 
Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, обломки российской ракеты упали в поле, не причинив разрушений. Жертв в результате вражеских обстрелов не было.
 
"Защитники нашего неба отработали очень хорошо и сбили российскую ракету до того, как она улетела в город. Потому никто не пострадал", - добавили в ХОВА.
 
В какую именно цель россияне пытались попасть - неизвестно.

Жителей региона призывали всегда оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Сирены тревоги начали гудеть в Хмельницкой области примерно около 20 часов вечера. О взрывах жители области начали писать в соцсетях спустя примерно 50 минут.