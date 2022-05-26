ПВО уничтожила вражескую ракету в Хмельницкой области

Во время сирены тревоги в Хмельницкой области была уничтожена российская ракета украинской ПВО.
Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
По его словам, обломки российской ракеты упали в поле, не причинив разрушений. Жертв в результате вражеских обстрелов не было.
По его словам, обломки российской ракеты упали в поле, не причинив разрушений. Жертв в результате вражеских обстрелов не было.
В какую именно цель россияне пытались попасть - неизвестно.
Жителей региона призывали всегда оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Сирены тревоги начали гудеть в Хмельницкой области примерно около 20 часов вечера. О взрывах жители области начали писать в соцсетях спустя примерно 50 минут.
Жителей региона призывали всегда оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Сирены тревоги начали гудеть в Хмельницкой области примерно около 20 часов вечера. О взрывах жители области начали писать в соцсетях спустя примерно 50 минут.
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