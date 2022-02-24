Пуля российского снайпера забрала жизнь украинского солдата

14:26 27 Май Киев, Украина

Около населенного пункта Новотошковское в результате снайперского обстрела российских наемников погиб один украинский боец.

Об этом сообщает ОТГ Север.



"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в ответ на обстрел украинские защитники открыли огонь.



На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.



Также сообщается, что о действиях незаконных вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.