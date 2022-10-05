Псевдомеру временно оккупированного Северодонецка сообщили о подозрении в коллаборационизме

17:19 05 октября Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Отмечается, что по данным следствия, в начале июля 2022 года житель города Брянка был назначен оккупационной администрацией РФ на псевдодолжность и.о. главы администрации г. Северодонецка ЛНР”. Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме псевдомера временно оккупированного Северодонецка Николаю Моргунову.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.Отмечается, что по данным следствия, в начале июля 2022 года житель города Брянка был назначен оккупационной администрацией РФ на псевдодолжность и.о. главы администрации г. Северодонецка ЛНР”.

“Подозреваемый выполняет указания главы псевдореспублики и легализует российские оккупационные власти на территории города. В захваченном городе в руинах так называемый "руководитель" якобы налаживает "мирную жизнь", распространяя пророссийские нарративы" , - говорится в сообщении.

Известно, что Моргунов начал сотрудничать с оккупантами с 2014 года. До полномасштабного российского вторжения в Украину он был главой администрации города Брянки ЛНР. По этому факту в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.