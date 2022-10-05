Псевдомеру временно оккупированного Северодонецка сообщили о подозрении в коллаборационизме

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме псевдомера временно оккупированного Северодонецка Николаю Моргунову.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что по данным следствия, в начале июля 2022 года житель города Брянка был назначен оккупационной администрацией РФ на псевдодолжность и.о. главы администрации г. Северодонецка ЛНР”.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что по данным следствия, в начале июля 2022 года житель города Брянка был назначен оккупационной администрацией РФ на псевдодолжность и.о. главы администрации г. Северодонецка ЛНР”.
Известно, что Моргунов начал сотрудничать с оккупантами с 2014 года. До полномасштабного российского вторжения в Украину он был главой администрации города Брянки ЛНР. По этому факту в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
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