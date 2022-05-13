Псевдоборцы с наркопреступностью: полиция задержала членов общественной организации

16:11 10 августа Киев, Украина

Правоохранители Харькова задержали злоумышленников, которые под прикрытием общественной деятельности, занимались вымогательством и грабежами.

Вчера, 9 августа, суд взял их под стражу, сообщает пресс-служба МВД.



Отмечается, что злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. При этом представлялись работниками полиции. Чтобы у пострадавших не возникало сомнения, фигуранты тщательно подготовились: приобрели форменную одежду и использовали удостоверения и специальные жетоны.



Нередко процесс вымогательства сопровождался физическим насилием. Опасаясь уголовного преследования, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских, которые "специализировались" на грабежах.





В субботу, 7 августа, полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали трех человек "на горячем". Они ограбили местного жителя.

По результатам проведения санкционированных обысков в их квартирах изъяли удостоверения членов общественной организации, жетоны к ним, форменную одежду, оружие, наручники и другие спецсредства.

На основании полученных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили задержанным о подозрении по факту грабежа (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

После проведения необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации их действий еще по нескольким статьям Уголовного кодекса: