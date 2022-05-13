Псевдоборцы с наркопреступностью: полиция задержала членов общественной организации

Правоохранители Харькова задержали злоумышленников, которые под прикрытием общественной деятельности, занимались вымогательством и грабежами.
Вчера, 9 августа, суд взял их под стражу, сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. При этом представлялись работниками полиции. Чтобы у пострадавших не возникало сомнения, фигуранты тщательно подготовились: приобрели форменную одежду и использовали удостоверения и специальные жетоны.
Нередко процесс вымогательства сопровождался физическим насилием. Опасаясь уголовного преследования, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских, которые "специализировались" на грабежах.
Отмечается, что злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. При этом представлялись работниками полиции. Чтобы у пострадавших не возникало сомнения, фигуранты тщательно подготовились: приобрели форменную одежду и использовали удостоверения и специальные жетоны.
Нередко процесс вымогательства сопровождался физическим насилием. Опасаясь уголовного преследования, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских, которые "специализировались" на грабежах.
В субботу, 7 августа, полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали трех человек "на горячем". Они ограбили местного жителя.
По результатам проведения санкционированных обысков в их квартирах изъяли удостоверения членов общественной организации, жетоны к ним, форменную одежду, оружие, наручники и другие спецсредства.
На основании полученных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили задержанным о подозрении по факту грабежа (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).
После проведения необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации их действий еще по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- вымогательство (статья 189);
- нанесение телесных повреждений средней тяжести (статья 122);
- самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (статья 353).
Вчера, 9 августа, суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 181 тыс. грн. каждому.
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