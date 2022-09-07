Прятал наркотики в пакеты из-под кофе: в Киеве полиция перехватила торговца наркотиками (ФОТО)

Оперативной группой центрального управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Соломенского управления полиции было запротоколировано противозаконную деятельность молодого человека 18 лет, который сбывал наркотики и психотропные вещества.

Нарушителем закона стал житель Соломенского района города Киева. Продажи незаконного вещества он осуществлял через интернет. Продавал оптом и в розницу. Распространение наркотических веществ проводил разными способами: «Закладки», «из рук в руки», через такси по городу и отправки почтой. Чтобы не привлекать внимание на товар, задержанный паковал наркотики в пакеты из-под кофе. Плату за товар получал криптовалютой или иностранной валютой через электронные кошельки.

При задержании с поличным на месте был проведен обыск посылки, после чего оперативники незамедлительно отправились на осмотр места проживания задержанного. Правоохранителями были изъяты: 3 кг амфетамина, более 2 кг каннабиса, 1,5 кг "Альфа PVP", таблетки "экстази" и другие наркотические вещества.

Преступнику полиция сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители ищут его сообщников.