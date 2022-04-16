Противник нанес ракетный удар по аэродрому Александрии на Кировоградщине

08:47 16 апреля Киев, Украина

Кремль находится в бессильной злобе. После полного поражения «спецоперации» и потери флагмана Черноморского флота власти РФ пустились во все преступные действия, какие уже отработали на других станах: неизбирательные ракетные атаки по мирным объектам, теракты против своего населения для разжигания ненависти к противнику.

Российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома города Александрия, который находится в Кировоградской области. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил мэр Александрии Сергей Кузьменко в Facebook.

"Город Александрия, 22:26 15 апреля - ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - написал Кузьменко.

Пока неизвестно, какие именно там повреждения. Также не сообщили, есть ли пострадавшие.

Ранее британская разведка сообщила, что Краматорск и Константиновка в Донецкой области, вероятно, станут новыми мишенями неизбирательных атак со стороны России.

Также сообщалось, что Россия планирует теракты на своей территории. Украинская разведка полагает, что речь идет о минировании и подрыве жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма.

США и далее будут предоставлять Украине разведданные по Крыму и Донбассу