Противник нанес ракетный удар по аэродрому Александрии на Кировоградщине

Кремль находится в бессильной злобе. После полного поражения «спецоперации» и потери флагмана Черноморского флота власти РФ пустились во все преступные действия, какие уже отработали на других станах: неизбирательные ракетные атаки по мирным объектам, теракты против своего населения для разжигания ненависти к противнику.
Российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома города Александрия, который находится в Кировоградской области. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил мэр Александрии Сергей Кузьменко в Facebook.
Пока неизвестно, какие именно там повреждения. Также не сообщили, есть ли пострадавшие.
Ранее британская разведка сообщила, что Краматорск и Константиновка в Донецкой области, вероятно, станут новыми мишенями неизбирательных атак со стороны России.
Также сообщалось, что Россия планирует теракты на своей территории. Украинская разведка полагает, что речь идет о минировании и подрыве жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма.
США и далее будут предоставлять Украине разведданные по Крыму и Донбассу
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