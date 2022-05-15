Против защитников Мариуполя рашисты применили зажигательные бомбы

В бессильной злобе армия России идет на любые преступные действия, чтобы сломить стойких защитников непокоренного Мариуполя. Вчера враг впервые применил фосфорные или зажигательные бомбы против защитников Украины, которые держат круговую оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты атакуют украинских защитников с неба, моря и земли, а вчера впервые применили против них зажигательные или фосфорные бомбы.

«Мариуполь. Азовсталь. Снова – с неба, моря, земли. Вчера кафиры впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фософрные бомбы (вывод оставшимся специалистам). Сами кафиры утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно. Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно, как держатся наши Защитники. Мы все в неоплатном долгу у них», - написал мэр Мариуполя.

Напомним, сегодня военные РФ пропустили эвакуационную колонну с мирными жителями из Мариуполя.

Также сообщалось, что родственники защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая.