Против защитников Мариуполя рашисты применили зажигательные бомбы

В бессильной злобе армия России идет на любые преступные действия, чтобы сломить стойких защитников непокоренного Мариуполя. Вчера враг впервые применил фосфорные или зажигательные бомбы против защитников Украины, которые держат круговую оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, оккупанты атакуют украинских защитников с неба, моря и земли, а вчера впервые применили против них зажигательные или фосфорные бомбы.
Напомним, сегодня военные РФ пропустили эвакуационную колонну с мирными жителями из Мариуполя.
Также сообщалось, что родственники защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая.
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