Протесты на Майдане: улицы Киева и общественный транспорт будут ограничены в передвижении. Список, карта

08:14 01 Декабрь Киев, Украина

В связи с ультиматумом, который был выдвинут Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сегодня на Майдане пройдет мирная акция протеста. Городская администрация столицы предупреждает о возможных изменениях в движении общественного транспорта.



Возможно ограничение движения на ряде улиц:



улицы Крещатик;

улицы Михайловской;

улицы Шелковичной;

улицы Лютеранской;

улицы Круглоуниверситетской;

улицы Архитектора Городецкого;

улицы Заньковецкой;

улицы Садовой;

улицы Институтской;

улицы Липской.









Как сообщает КП Как сообщает КП «Киев пасстранс», в центральной части города 1 декабря возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114. В случае запрета движения транспорта на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, с 06:00 до окончания мероприятий движение маршрутов будет организовано:

троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. «Площадь Льва Толстого»;

автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;

автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенально";

автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в среду, 1 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве состоится мирная акция протеста «Защити Украину – останови переворот» .