Просил талоны на топливо: глава Львовской РГА попался на взятке

06:29 05 ноября Киев, Украина

Глава Львовской районной государственной администрации задержан сотрудниками полиции во время получения взятки.

Изначально глава РГА потребовал 21 тыс. гривен, в качестве награды за изменение целевого назначения земельного участка, где планировалось строительство автозаправочной станции, однако позже захотел получить неправомерную выгоду талонами на тысячу литров дизельного топлива.

Сейчас в полиции решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители решают вопрос о выборе меры пресечения.