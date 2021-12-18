Бесследно пропал заместитель мэра Черкасс. Полиция начала расследование, по факту розыска открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", - отметили правоохранители.
С соответствующим заявлением в Черкасское отделение полиции обратились родственники заместителя городского головы Черкасс.
В свою очередь, черкасский мэр Бондаренко рассказал, что вчера его заместитель около 19:30 "в районе горсовета отошел от своего авто на какую-то встречу". Городской голова тоже обратился к правоохранителям, и попросил всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения Ботнара, сообщить ему.
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