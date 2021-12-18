18:58 16 Июль Киев, Украина

Бесследно пропал заместитель мэра Черкасс. Полиция начала расследование, по факту розыска открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", - отметили правоохранители.



С соответствующим заявлением в Черкасское отделение полиции обратились родственники заместителя городского головы Черкасс.

"Чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует. Согласно предоставленной информации, он 15 июля днем вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение. По данному факту полиция Черкасс внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - рассказали правоохранители.

В свою очередь, черкасский мэр Бондаренко рассказал, что вчера его заместитель около 19:30 "в районе горсовета отошел от своего авто на какую-то встречу". Городской голова тоже обратился к правоохранителям, и попросил всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения Ботнара, сообщить ему.



