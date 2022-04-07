Прооперированный ребенок, в которого выстрелил военный, находится в тяжелом состоянии

В понедельник, 12 июля, в больницу Новоград-Волынского, Житомирской области с тяжелейшим огнестрельным ранением был доставлен девятилетний мальчик. На данный момент ребенок прооперирован, но по словам врачей находится в тяжелом состоянии, так как задеты жизненно важные органы.
Об этом рассказал заведующий реанимацией Новоград-Волынской центральной районной больницы Иван Кравченко.
Об этом рассказал заведующий реанимацией Новоград-Волынской центральной районной больницы Иван Кравченко.
Далее за жизнь раненого мальчика будут бороться врачи столичного Охматдета. Его уже доставили на вертолете в Киев.
Мальчика из пистолета Форт-17 ранил друг и сослуживец отца. Полковник якобы демонстрировал прием с табельным пистолетом и пуля попала ребенку в спину.
Военный, который выстрелил в мальчика уже задержан, ему объявили о подозрении.
Мальчика из пистолета Форт-17 ранил друг и сослуживец отца. Полковник якобы демонстрировал прием с табельным пистолетом и пуля попала ребенку в спину.
Военный, который выстрелил в мальчика уже задержан, ему объявили о подозрении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии