Прооперированный ребенок, в которого выстрелил военный, находится в тяжелом состоянии

08:58 14 июля Киев, Украина

В понедельник, 12 июля, в больницу Новоград-Волынского, Житомирской области с тяжелейшим огнестрельным ранением был доставлен девятилетний мальчик. На данный момент ребенок прооперирован, но по словам врачей находится в тяжелом состоянии, так как задеты жизненно важные органы.



Об этом рассказал заведующий реанимацией Новоград-Волынской центральной районной больницы Иван Кравченко.

«Повреждены желудок, поджелудочная железа, селезенка. Кровопотеря. Желудок ранен, сквозное ранение», — отметил медик.

Далее за жизнь раненого мальчика будут бороться врачи столичного Охматдета. Его уже доставили на вертолете в Киев.



Мальчика из пистолета Форт-17 ранил друг и сослуживец отца. Полковник якобы демонстрировал прием с табельным пистолетом и пуля попала ребенку в спину.



Военный, который выстрелил в мальчика уже задержан, ему объявили о подозрении.