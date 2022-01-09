Прокурор и СБУшник пытались нажиться на банкире

19:58 27 Август Киев, Украина

Госдарственное бюро расследований подозревает сотрудника СБУ и прокурора города Киева в шатнаже и вымогателестве 100 тыс долларов США.





Об этом сообщили в пресс-службе ГБР

Старший оперуполномоченный Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и прокурор разработали преступную схему завладения деньгами представителя одного из киевских банков. Для этого они написали заведомо ложное заявление о совершении преступления сотрудниками этого банка и от имени третьего лица подали заявление в полицию. По заявлению начали уголовное производство.

В дальнейшем подозреваемые составили ложный протокол допроса потерпевшего от имени третьего лица, который приобщили к материалам уголовного производства. Позже прокурор допросил представителя банка и предъявил ему требование дать 100 тысяч долларов взятки.