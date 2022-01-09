Прокурор и СБУшник пытались нажиться на банкире

19:58 27 Август Киев, Украина

Госдарственное бюро расследований подозревает сотрудника СБУ и прокурора города Киева в шатнаже и вымогателестве 100 тыс долларов США. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Старший оперуполномоченный Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и прокурор разработали преступную схему завладения деньгами представителя одного из киевских банков. Для этого они написали заведомо ложное заявление о совершении преступления сотрудниками этого банка и от имени третьего лица подали заявление в полицию. По заявлению начали уголовное производство.
фото: удостоверение задержанного прокурора
В дальнейшем подозреваемые составили ложный протокол допроса потерпевшего от имени третьего лица, который приобщили к материалам уголовного производства. Позже прокурор допросил представителя банка и предъявил ему требование дать 100 тысяч долларов взятки.
«За эти деньги прокурор обещал закрыть уголовное производство, обеспечить дальнейшее «крышевание» банка от регистрации в отношении него уголовных производств всеми правоохранительными органами Киева. Также в случае получения взятки он гарантировал, что СМИ не получат информацию о якобы незаконной деятельности банка и членов его правления, а также сообщить так называемого «заказчика» регистрации указанного уголовного производства», - сообщили в ГБР.